Какие факторы больше всего влияют на CTR результатов поиска в Google

Компания Ignite Visibility поделилась результатами исследования, призванного выяснить, какие факторы больше всего влияют на решение пользователей перейти по ссылке в результатах поиска.

Отчёт компании основан на опросе, в котором приняли участие более 500 американских пользователей в возрасте от 25 до 60 лет.

Согласно полученным данным, наибольшее влияние на CTR результатов поиска оказывают метаописания (62,9%), название компании (24,2%) и заголовок сниппета (13%).

При этом 55,1% респондентов заявили, что они переходят только на сайты тех компаний, которые им знакомы.

Большинство опрошенных (58,5%) отметили, что они предпочитают текущий вариант оформления поисковой выдачи Google (по состоянию на декабрь 2019 года).

55,5% респондентов считают, что добавление блоков с ответами (избранных сниппетов) и других функций SERP улучшает результаты поиска Google.

Две трети опрошенных (66,7%) заявили, что увеличение количества рекламы в результатах поиска может привести к тому, что они станут реже использовать Google.

Почти 67% респондентов не хотят, чтобы реклама показывалась по брендовым запросам, связанным с другими компаниями.

Поскольку узнаваемость бренда является вторым по величине фактором, влияющим на CTR, авторы исследования рекомендуют компаниям работать над повышением этого показателя.

Исследование также выявило важность составления привлекающих внимание описаний. Владельцам сайтов и SEO-специалистам также важно убедиться, что их описания соответствуют поисковому намерению. В противном случае, Google будет самостоятельно формировать описания из контента страницы.

Поскольку потребители предпочитают современные SERP, то брендам необходимо к этому адаптироваться. Один из путей – это внедрение разметки структурированных данных для получения расширенных результатов.