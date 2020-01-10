Facebook позволит пользователям скрывать рекламу с таргетингом на Custom Audience

Facebook анонсировал новую функцию, которая позволит пользователям контролировать, могут ли рекламодатели показывать им рекламу с таргетингом на списки Custom Audience.

«Пользователи всегда могли скрывать все объявления от конкретного рекламодателя в настройках рекламных предпочтений прямо в объявлении. Теперь они также смогут скрывать рекламу, показ которой основан на списках Custom Audience», — говорится в блоге Facebook.

Списки Custom Audience часто составляются из текущих клиентов компании. Если рекламодатели не смогут показывать объявления части пользователей из этих списков, то это может негативно сказаться на эффективности кампаний.

Новая настройка будет запущена позже в этом месяце.

Напомним, что в июле 2019 года Facebook возобновил показ оценочного охвата для Custom Audiences – спустя 16 месяцев с момента выявления уязвимости в этом инструменте.