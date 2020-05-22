Мэтт Каттс предсказал, как будет работать поиск в 2020 году, ещё 10 лет назад

В апреле 2010 года бывший глава команды по борьбе с веб-спамом Google Мэтт Каттс (Matt Cutts) рассказал, каким он видит будущее поиска через 10 лет.

На видео с этим мини-интервью обратил внимание сотрудник Google Джон Мюллер. Он написал об этом в Twitter:

How do you see search in 2020, Matt? (April 2010)https://t.co/TAHjoOGQqj — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 21, 2020

Отвечая на вопрос о будущем поиска, Мэтт Каттс отметил следующее:

Он не уверен, будут ли какие-то «мозговые дополнения» («brain add-ons») в поиске.

Действительно, несмотря на попытки Google развивать такие проекты, как Google Glass, особых продвижений в этом направлении пока нет.

У нас будут устройства, которые будут с нами всё время – такие как мобильные телефоны.

Это также оказалось правдой – у нас под рукой смартфоны.

В облаке будет храниться больше информации пользователей.

И это верно.

Персонализация в поиске будет более важной. Поисковые системы будут знать больше о том, что любит и не любит пользователь, и на этом будет основана релевантность. На результаты поиска также будут влиять местоположение и данные о предыдущих переходах пользователя.

Этот пункт тоже оказался верным, но частично. На тот момент предполагалось, что персонализация будет играть большую роль в будущем, но по факту всё сложилось не совсем так, как ожидалось.

Напомним, что Мэтт Каттс окончательно ушёл из Google в 2017 году. Новым местом работы Каттса стало подразделение Министерства обороны США Defense Digital Service, в котором он занял пост технического директора.

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