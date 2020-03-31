«Cyberpunk 2020: будущее МарТех уже наступило» пройдет онлайн

Карантин — лучшее время для саморазвития. А это значит, что главное событие рынка маркетинговых технологий весны пройдет 14 апреля в формате онлайн-конференции. Будет еще больше полезного контента для маркетологов и руководителей, а общение между участниками выйдет на новый уровень диджитализации.

Киберпанк — это мир, в котором технологический прогресс вытеснил человека из профессии и привычного ритма жизни. Думаете это невозможно? Например, сервис речевой аналитики CoMagic уже заменяет «слухачей» в колл-центрах. И уже через 5-7 лет эволюция маркетинговых технологий повергнет рынок в новую эпоху и вытеснит из диджитал многих специалистов.

На третьей большой конференции от главного идеолога МарТех в России — платформы аналитики CoMagic вы узнаете как управлять стеком маркетинговых технологий и оставаться востребованным специалистом еще долгие годы. Конференция «Cyberpunk 2020: будущее МарТех уже наступило» — это погружение в мир самых современных инструментов digital-маркетинга и лучших зарубежных кейсов.

Спикеры от CoMagic, OWOX, Qmarketing, Aitarget, amoCRM, Матемаркетинга и др. расскажут:

о технологиях, которые раньше были доступны только крупным корпорациям;

как построить стек маркетинговых технологий и управлять им;

что нужно знать, чтобы стать гуру МарТех;

когда искусственный интеллект полностью заменит человека.

Что ещё будет интересного?

конкурсы с крутыми призами от партнеров для всех участников трансляции;

прямые включения с экспертами рынка между докладами спикеров;

террабайты полезного контента.

Подробная программа и регистрация на сайте конференции «Cyberpunk 2020: будущее МарТех уже наступило». Участие бесплатно!

