Ежедневная аудитория Zoom превысила 300 млн пользователей

Сервис для видеоконференций Zoom объявил о достижении новой вехи – ежедневная аудитория платформы превысила 300 млн пользователей.

Отметку в 200 млн пользователей Zoom преодолел в марте. При этом в декабре дневная аудитория сервиса составляла около 10 млн.

С марта количество пользователей Zoom увеличилось на 50% и продолжает расти, несмотря на проблемы безопасности.

Чтобы удержать пользователей, разработчики активно работают над этими проблемами и ранее на этой неделе выпустили версию 5.0, в которой реализовано несколько улучшений в области безопасности.