Google вывел из беты поиск по наборам данным

Сервис Google Dataset Search, запущенный в 2018 году, вышел из беты. В индексе поисковой системы содержится около 25 млн наборов данных.

Поиск по наборам данных позволяет исследователям находить статистику, связанную с окружающей средой и социальными науками, правительственные данные и данные новостных организаций.

Согласно Google, инструмент находит информацию, которая хранится в тысячах репозиториев в интернете, делая эти наборы данных универсально доступными.

Google также добавил в Dataset Search новые функции, основанные на обратной связи от пользователей, собранной в период бета-тестирования. Так, поисковик теперь позволяет фильтровать результаты по типу наборов данных (таблицы, изображения, текст и т.п.), а также по доступности (можно ли их просматривать на бесплатной основе).

Кроме того, Dataset Search теперь также доступен на мобильных устройствах, а описания наборов данных были «значительно улучшены».

Сервис доступен по ссылке.