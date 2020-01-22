Google Data Studio позволил добавлять в отчёты визуализации от партнёров

В сервисе Google Data Studio появилась возможность добавлять в отчёты визуализации от сторонних разработчиков. Найти их можно в Community Gallery. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Analytics.
Новая функция запущена в бета-режиме.
Чтобы добавить такой элемент в отчёт, нужно:
- Открыть отчёт в режиме редактирования.
- На панели инструментов нажать «Community visualizations and components».
- В диалоговом окне нажать «+Explore more», чтобы открыть Community Gallery.
- Выбрать визуализацию, которую нужно добавить в отчёт.
Подробнее об использовании визуализаций, созданных участниками сообщества, можно прочитать в Справке (на английском языке).
Напомним, что ранее в этом месяце Google позволил пользователям Data Studio создавать собственное расписание для отправки отчётов.
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