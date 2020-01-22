Google Data Studio позволил добавлять в отчёты визуализации от партнёров

Анна Бондарь -
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В сервисе Google Data Studio появилась возможность добавлять в отчёты визуализации от сторонних разработчиков. Найти их можно в Community Gallery. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Analytics.

Новая функция запущена в бета-режиме.

Чтобы добавить такой элемент в отчёт, нужно:

  • Открыть отчёт в режиме редактирования.
  • На панели инструментов нажать «Community visualizations and components».
  • В диалоговом окне нажать «+Explore more», чтобы открыть Community Gallery.
  • Выбрать визуализацию, которую нужно добавить в отчёт.

Подробнее об использовании визуализаций, созданных участниками сообщества, можно прочитать в Справке (на английском языке).

Напомним, что ранее в этом месяце Google позволил пользователям Data Studio создавать собственное расписание для отправки отчётов.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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