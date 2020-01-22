Google Data Studio позволил добавлять в отчёты визуализации от партнёров

В сервисе Google Data Studio появилась возможность добавлять в отчёты визуализации от сторонних разработчиков. Найти их можно в Community Gallery. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Google Analytics.

New in Data Studio: Add community visualizations from the Community Gallery to your reports https://t.co/Lhl0rqMffS #measure pic.twitter.com/7riffRSkbw — Google Analytics (@googleanalytics) January 17, 2020

Новая функция запущена в бета-режиме.

Чтобы добавить такой элемент в отчёт, нужно:

Открыть отчёт в режиме редактирования.

На панели инструментов нажать «Community visualizations and components».

В диалоговом окне нажать «+Explore more», чтобы открыть Community Gallery.



Выбрать визуализацию, которую нужно добавить в отчёт.

Подробнее об использовании визуализаций, созданных участниками сообщества, можно прочитать в Справке (на английском языке).

Напомним, что ранее в этом месяце Google позволил пользователям Data Studio создавать собственное расписание для отправки отчётов.