Google прекратил поддержку разметки data-vocabulary.org

Google больше не использует разметку data-vocabulary.org для создания расширенных результатов. Это изменение вступило в силу 6 апреля.

Чтобы сохранить расширенные сниппеты, вебмастерам нужно перейти на разметку Schema.org.

Google анонсировал это изменение в январе. Поисковик также разослал тем вебмастерам, которые использовали разметку data-vocabulary.org, оповещения о необходимости перейти на другой словарь через Search Console.

При этом данное изменение коснулось только расширенных результатов. Если разметка использовалась для других целей, то она по-прежнему валидна.