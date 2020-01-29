DDG предложил свой вариант экрана выбора поиска для Android в ЕС

Хотя DuckDuckGo вошёл во все списки поисковых систем на выбор для пользователей Android в ЕС, компания недовольна тем решением, которое планирует реализовать Google.

В частности, речь идёт об экране выбора поисковой системы, которое будет отображаться при первичной настройке устройства в этом регионе. На днях DDG предложил свой вариант оформления этого экрана.

В текущей версии нового экрана пользователям предлагается 4 варианта на выбор, один из которых Google.

DuckDuckGo предлагает добавить в этот список больше вариантов и предоставить пользователям более подробную информацию о том, что им нужно сделать.

Если в текущем варианте вся информация содержится на одном экране, то DuckDuckGo предлагает показывать пользователям два экрана:

Кроме того, термин «поставщик поиска» (search provider), используемый в версии Google, в версии DuckDuckGo заменён на «поисковую систему».

Пользователям также предлагается «выбрать поисковую систему», а не «поставщика поиска».

Что касается непосредственного выбора, то DDG предлагает сделать этот экран прокручиваемым с более крупными логотипами поисковых систем и кратким описанием для каждого варианта.

Напомним, что новый «экран выбора» был представлен Google весной 2019 года после того, как Еврокомиссия приняла решение оштрафовать компанию на $5 млрд за злоупотребление рыночной позицией на рынке операционных систем.

Добавим также, что для того, чтобы попасть на этот экран, компании принимали участие в специальном аукционе.