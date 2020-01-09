DuckDuckGo попал во все списки поисковых систем на выбор для Android в ЕС

Пользователи Android в ЕС начнут видеть новый экран с несколькими поисковыми системами на выбор при первичной настройке устройства с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает The Verge.

Помимо Google, среди самых часто предлагаемых вариантов будет значиться DuckDuckGo. Яндекс также попал в списки в ряде стран: Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Польше.

Всего пользователям будет предлагаться 4 варианта.

Ниже – списки по всем странам:

Австрия: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Бельгия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Болгария: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Великобритания: Bing, DuckDuckGo, Info.com

Венгрия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Германия: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Греция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Дания: DuckDuckGo, Givero, Info.com

Ирландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Исландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Испания: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Италия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Крит: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Латвия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Литва: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Лихтенштейн: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Люксембург: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Мальта: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Нилерланды: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Норвегия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Польша: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Португалия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Республика Кипр: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Румыния: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Словакия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Словения: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Финляндия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Франция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Чехия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Швеция: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Эстония: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Напомним, что новый «экран выбора» был представлен Google весной прошлого года после того, как Еврокомиссия приняла решение оштрафовать компанию на $5 млрд за злоупотребление рыночной позицией на рынке операционных систем.

Добавим также, что для того, чтобы попасть на этот экран, компании принимали участие в специальном аукционе.