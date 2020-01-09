DuckDuckGo попал во все списки поисковых систем на выбор для Android в ЕС

Анна Бондарь -
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Пользователи Android в ЕС начнут видеть новый экран с несколькими поисковыми системами на выбор при первичной настройке устройства с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает The Verge.

Помимо Google, среди самых часто предлагаемых вариантов будет значиться DuckDuckGo. Яндекс также попал в списки в ряде стран: Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Польше.

Всего пользователям будет предлагаться 4 варианта.

Ниже – списки по всем странам:

  • Австрия: DuckDuckGo, GMX, Info.com
  • Бельгия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Болгария: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Великобритания: Bing, DuckDuckGo, Info.com
  • Венгрия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Германия: DuckDuckGo, GMX, Info.com
  • Греция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Дания: DuckDuckGo, Givero, Info.com
  • Ирландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Исландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Испания: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Италия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Крит: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Латвия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
  • Литва: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
  • Лихтенштейн: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Люксембург: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Мальта: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Нилерланды: DuckDuckGo, GMX, Info.com
  • Норвегия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Польша: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
  • Португалия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Республика Кипр: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Румыния: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Словакия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
  • Словения: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Финляндия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
  • Франция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
  • Чехия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
  • Швеция: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
  • Эстония: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Напомним, что новый «экран выбора» был представлен Google весной прошлого года после того, как Еврокомиссия приняла решение оштрафовать компанию на $5 млрд за злоупотребление рыночной позицией на рынке операционных систем.

Добавим также, что для того, чтобы попасть на этот экран, компании принимали участие в специальном аукционе.

ИСТОЧНИКThe Verge
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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