DuckDuckGo попал во все списки поисковых систем на выбор для Android в ЕС

Пользователи Android в ЕС начнут видеть новый экран с несколькими поисковыми системами на выбор при первичной настройке устройства с 1 марта 2020 года. Об этом сообщает The Verge.
Помимо Google, среди самых часто предлагаемых вариантов будет значиться DuckDuckGo. Яндекс также попал в списки в ряде стран: Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве и Польше.
Всего пользователям будет предлагаться 4 варианта.
Ниже – списки по всем странам:
- Австрия: DuckDuckGo, GMX, Info.com
- Бельгия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Болгария: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Великобритания: Bing, DuckDuckGo, Info.com
- Венгрия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Германия: DuckDuckGo, GMX, Info.com
- Греция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Дания: DuckDuckGo, Givero, Info.com
- Ирландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Исландия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Испания: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Италия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Крит: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Латвия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Литва: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Лихтенштейн: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Люксембург: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Мальта: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Нилерланды: DuckDuckGo, GMX, Info.com
- Норвегия: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Польша: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Португалия: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Республика Кипр: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Румыния: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Словакия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
- Словения: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Финляндия: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
- Франция: DuckDuckGo, Info.com, Qwant
- Чехия: DuckDuckGo, Info.com, Seznam
- Швеция: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall
- Эстония: DuckDuckGo, Info.com, Yandex
Напомним, что новый «экран выбора» был представлен Google весной прошлого года после того, как Еврокомиссия приняла решение оштрафовать компанию на $5 млрд за злоупотребление рыночной позицией на рынке операционных систем.
Добавим также, что для того, чтобы попасть на этот экран, компании принимали участие в специальном аукционе.
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