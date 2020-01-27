В поисковой выдаче DuckDuckGo появились быстрые ответы

Англоязычные пользователи заметили, что DuckDuckGo добавил в результаты поиска быстрые ответы, которые во многом похожи на featured snippets (избранные сниппеты) в Google.

На скриншоте ниже новый блок отображается справа от результатов поиска:

DuckDuckGo recently added quick answers. This is a better experience for users, and kudos to them for putting the website URL at the top unlike Google.



They have one ad, prioritize credit to the publisher, and their product is getting better. We're rooting for you DDG! pic.twitter.com/vcLVukjrjr — Ross Hudgens (@RossHudgens) January 25, 2020

При этом место размещения этого блока может быть разным. Так, у других пользователей он отображался сразу под строкой поиска.

В Search Engine Journal протестировали новую функцию и выяснили, что:

В DuckDuckGo источником быстрых ответов на данный момент является только WikiHow. Выводятся такие блоки по запросам, связанным с инструкциями (How to…). Вероятно, между WikiHow и DDG было заключено какое-то соглашение для показа таких сниппетов.

В DuckDuckGo быстрые ответы выводятся чаще, чем в Google.

Быстрые ответы в DDG являются расширяемыми блоками, в которых содержится вся инструкция целиком.

В самой компании пока официально не объявляли о запуске.

Напомним, что на прошлой неделе Google внёс изменения в работу featured snippets. В частности, поисковик больше не будет дублировать URL из этих блоков на первой странице выдачи. Позже компания также ответила на частые вопросы по этому изменению.