В поисковой выдаче DuckDuckGo появились быстрые ответы

Англоязычные пользователи заметили, что DuckDuckGo добавил в результаты поиска быстрые ответы, которые во многом похожи на featured snippets (избранные сниппеты) в Google.
На скриншоте ниже новый блок отображается справа от результатов поиска:
При этом место размещения этого блока может быть разным. Так, у других пользователей он отображался сразу под строкой поиска.
В Search Engine Journal протестировали новую функцию и выяснили, что:
- В DuckDuckGo источником быстрых ответов на данный момент является только WikiHow. Выводятся такие блоки по запросам, связанным с инструкциями (How to…). Вероятно, между WikiHow и DDG было заключено какое-то соглашение для показа таких сниппетов.
- В DuckDuckGo быстрые ответы выводятся чаще, чем в Google.
- Быстрые ответы в DDG являются расширяемыми блоками, в которых содержится вся инструкция целиком.
В самой компании пока официально не объявляли о запуске.
Напомним, что на прошлой неделе Google внёс изменения в работу featured snippets. В частности, поисковик больше не будет дублировать URL из этих блоков на первой странице выдачи. Позже компания также ответила на частые вопросы по этому изменению.
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