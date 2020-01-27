В поисковой выдаче DuckDuckGo появились быстрые ответы

Анна Бондарь -
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Англоязычные пользователи заметили, что DuckDuckGo добавил в результаты поиска быстрые ответы, которые во многом похожи на featured snippets (избранные сниппеты) в Google.

На скриншоте ниже новый блок отображается справа от результатов поиска:

При этом место размещения этого блока может быть разным. Так, у других пользователей он отображался сразу под строкой поиска.

В Search Engine Journal протестировали новую функцию и выяснили, что:

  • В DuckDuckGo источником быстрых ответов на данный момент является только WikiHow. Выводятся такие блоки по запросам, связанным с инструкциями (How to…). Вероятно, между WikiHow и DDG было заключено какое-то соглашение для показа таких сниппетов.
  • В DuckDuckGo быстрые ответы выводятся чаще, чем в Google.
  • Быстрые ответы в DDG являются расширяемыми блоками, в которых содержится вся инструкция целиком.

В самой компании пока официально не объявляли о запуске.

Напомним, что на прошлой неделе Google внёс изменения в работу featured snippets. В частности, поисковик больше не будет дублировать URL из этих блоков на первой странице выдачи. Позже компания также ответила на частые вопросы по этому изменению.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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