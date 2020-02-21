В сети появилась новая обманная тактика линкбилдинга

Зарубежные специалисты отрасли обратили внимание на новую обманную тактику линкбилдинга, которая в последнее время начала довольно активно использоваться в западном SEO-пространстве.

В рамках этой тактики мошенник заявляет, что в статье на выбранном им сайте содержится принадлежащее ему изображение. В обмен на право его использовать он просит поставить ссылку на свой ресурс. На самом деле изображение ему не принадлежит, это лишь уловка.

I'm in shock to see the level of deceit going on at the moment when trying to build links:



Today, when checking the @remotersnet email I see we had a message from someone saying we had used their image in an article and therefore we needed to link back to "credit" the image… — Aleyda Solis (@aleyda) February 19, 2020

Обсуждение на эту тему привлекло внимание сотрудника Google Джона Мюллера. Он заявил, что хотел бы посмотреть больше примеров таких обращений.

If any of you want to send me examples, I'd be curious to check how we handle this on our side. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 19, 2020

Будут ли приняты какие-то меры в результате этого расследования, пока непонятно.