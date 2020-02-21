В сети появилась новая обманная тактика линкбилдинга

Зарубежные специалисты отрасли обратили внимание на новую обманную тактику линкбилдинга, которая в последнее время начала довольно активно использоваться в западном SEO-пространстве.
В рамках этой тактики мошенник заявляет, что в статье на выбранном им сайте содержится принадлежащее ему изображение. В обмен на право его использовать он просит поставить ссылку на свой ресурс. На самом деле изображение ему не принадлежит, это лишь уловка.
Обсуждение на эту тему привлекло внимание сотрудника Google Джона Мюллера. Он заявил, что хотел бы посмотреть больше примеров таких обращений.
Будут ли приняты какие-то меры в результате этого расследования, пока непонятно.
Ого. Никогда такого не было. Вот это новая уловка))))))))
А че, так можно было да?) — скажут некоторые)
Забавно будет увидеть такие запросы