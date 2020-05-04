Google может начать деиндексацию URL, если сайт «лежит» больше двух дней

Если сайт недоступен больше двух дней, то Google может начать деиндексацию URL. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из вебмастеров в Twitter.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Если сайт не работает, как долго он должен быть недоступен, чтобы это начало оказывать негативное влияние на ранжирование?».

Мюллер ответил так:

«В зависимости от того, как это происходит, мы можем начать деиндексацию URL через пару дней. Это происходит на постраничной основе. При этом, когда сайт снова станет доступен, часто мы так же быстро можем всё вернуть».

Depending on how it goes down, we can start dropping URLs after a couple of days. This happens on a per-URL basis. Also, when it comes back, often we can catch up quickly again too. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) March 30, 2020

Напомним, в феврале в Google заявили, что коды ответа сервера 429/503 могут приводить к выпадению страниц из индекса.

Также, согласно Google, код состояния 503 не должен использоваться неделями. Он предназначен для простоев длительностью в несколько часов.