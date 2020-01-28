В России продлен срок действия Антипиратского меморандума до 31 января 2021 года

Срок действия Антипиратского меморандума, подписанного правообладателями и крупнейшими интернет-компаниями России 1 ноября 2018 года, продлен до 31 января 2021 года.

Как заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин в рамках форума CSTB, всего с момента начала действия меморандума из поисковой выдачи было удалено около 2,1 млн ссылок на нелегальный контент.

«Учитывая такой глобальный отраслевой запрос, общим решением действие меморандума продлено до 31 января 2021 года», — пояснил представитель ведомства.

Субботин также напомнил, что в рамках концепции меморандума предполагается дальнейшая проработка законопроекта в области борьбы с пиратством в интернете. Текст законопроекта уже подготовлен, в этом году работа над ним продолжится, это является приоритетной задачей для Роскомнадзора.

Напомним, Антипиратский меморандум предполагает создание специального реестра ссылок с нелегальным контентом, которые будут передавать правообладатели. Ведением реестра занимается Роскомнадзор, он же выполняет функцию посредника в переговорах участников соглашения. Изначально меморандум, подписанный в ноябре 2018 года, действовал до 1 сентября 2019 года.

Однако 30 сентября сотрудники медиакомпаний сообщили, что договарились о продлении дедлайна, и что Яндекс продолжает удалять ссылки на пиратский контент. Срок для внесения в Госдуму проекта соответствующих поправок в законодательство также был продлен.

