Уголовное дело против Nginx пока не закрыто

Сооснователь компании-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx Максим Коновалов сообщил изданию The Bell, что уголовное дело против компании пока не закрыто.

По данным издания, сейчас стороны обмениваются ходатайствами, однако, по мнению Коновалова это «пустой документооборот» и и никаких движений в эту сторону сделано не было.

Кроме того, встреча основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова с Германом Грефом, о которой писали в конце года СМИ, так и не состоялась. Вместо нее был телефонный звонок. Впрочем, Греф и не утверждал, что встречался с основателями — такой вывод СМИ сделали из его фразы «я разговаривал с ребятами».

Как поясняют юристы, одних заявлений руководства Сбербанка о том, что уголовное преследование надо бы прекратить, недостаточно. «Отзыв» заявления по таким делам вовсе не является основанием для прекращения дела.

Отметим, что cобытия вокруг судебного разбирательства между Rambler Group и Nginx вызвали большой резонанс среди участников рынка. Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов сделал официальное заявление, отражающее позицию Яндекса относительно преследований за открытый код. Компания Mail.ru Group и ВКонтакте также выступили в поддержку Nginx с утверждением, что open source технологии должны быть свободными.

