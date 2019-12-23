День интернет-рекламы: новый уровень. Москва + онлайн

Оксана Мамчуева -
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29 февраля 2020 года в московском офисе Mail.ru Group пройдет конференция День интернет-рекламы.

Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации. Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции от TRINET.WebFacultet и GetResponse!

День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена. И место встречи соответствующее – штаб-квартира Mail.Ru Group, где должен побывать каждый уважающий себя диджитал-специалист.

Что будет:

  • 3 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.
  • 30 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.
  • Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас. 
  • Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.

Бонусом выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами. И, конечно, 8 часов общения с коллегами по рынку, обмен опытом и контактами. Уйти без визитки нового потенциального партнера будет сложно.

Варианты участия:

  • Все включено: личное участие во всех потоках, видеозаписи докладов, обед и кофе-брейки.
  • Простой офлайн: личное участие во всех потоках, презентации, кофе-брейки.
  • Онлайн + материалы: онлайн-участие во всех потоках, презентации, видеозаписи.

Стоимость участия будет поэтапно повышаться. Успейте зарегистрироваться по минимальной цене. 

А еще зовите коллег – с ними и веселее и выгоднее!
При покупке от 3 до 5 билетов – скидка 25%
6 и больше билетов – 30%

Подробности здесь: https://clck.ru/LNNeB 

Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения! Впереди целый год, чтобы вывести проект на новый уровень.

Билеты: https://clck.ru/LNNdS 

Скидка 10% по промокоду SEARCHENGINES10

Организатор конференции: TRINET.WebFacultet
Соорганизатор: GetResponse
Генеральный интернет-партнер: GetResponse

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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