День интернет-рекламы: новый уровень. Москва + онлайн

29 февраля 2020 года в московском офисе Mail.ru Group пройдет конференция День интернет-рекламы.

Всего за 1 день – десятки инсайтов и фишек для вашего проекта. Контекст, SMM, нативная реклама, SEO, контент-маркетинг, продвижение бренда в сети, управление ресурсами, мобильные технологии, системы автоматизации. Все, чтобы держать руку на пульсе, на одной конференции от TRINET.WebFacultet и GetResponse!

День интернет-рекламы – это must see для маркетологов и владельцев бизнеса. Максимальная концентрация знаний и продуктивного общения обеспечена. И место встречи соответствующее – штаб-квартира Mail.Ru Group, где должен побывать каждый уважающий себя диджитал-специалист.

Что будет:

3 параллельных потока докладов – для маркетологов и предпринимателей. Рассмотрим инструменты под разным углом.

30 спикеров. Каждый – эксперт в своей области.

Самые животрепещущие и наболевшие темы. Выбирайте выступления, актуальные именно для вас.

Кейсы, реальные практики и работающие инструменты. Остается взять и внедрить.

Бонусом выставка полезных сервисов – партнеров мероприятия – с подарками и розыгрышами. И, конечно, 8 часов общения с коллегами по рынку, обмен опытом и контактами. Уйти без визитки нового потенциального партнера будет сложно.

Варианты участия:

Все включено: личное участие во всех потоках, видеозаписи докладов, обед и кофе-брейки.

Простой офлайн: личное участие во всех потоках, презентации, кофе-брейки.

Онлайн + материалы: онлайн-участие во всех потоках, презентации, видеозаписи.

Стоимость участия будет поэтапно повышаться. Успейте зарегистрироваться по минимальной цене.

А еще зовите коллег – с ними и веселее и выгоднее!

При покупке от 3 до 5 билетов – скидка 25%

6 и больше билетов – 30%

Подробности здесь: https://clck.ru/LNNeB

Не пропустите целый день полного погружения в мир онлайн-продвижения! Впереди целый год, чтобы вывести проект на новый уровень.

Билеты: https://clck.ru/LNNdS

Скидка 10% по промокоду SEARCHENGINES10

Организатор конференции: TRINET.WebFacultet

Соорганизатор: GetResponse

Генеральный интернет-партнер: GetResponse