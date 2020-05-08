Google проведет «День памяти и славы» на YouTube

В честь 75-летия Победы компания Google совместно с каналами-партнерами проводит «День Памяти и славы» на YouTube.

Вместе с киностудиями, телеканалами, музеями и образовательными YouTube-каналами специально для проекта компания подготовила 6 тематических плейлистов на канале YouTube Russia. В подборках представлены более 140 видео. Любой желающий сможет посмотреть их 8 и 9 мая.

Подборка документального кино расскажет об основных событиях Великой Отечественной войны, реконструирует важные боевые действия, покажет архивные кадры и письма военных лет. Зрители смогут узнать о героических поступках из первых уст и услышать истории о женщинах на войне.

Посмотреть легендарное кино, снятое знаменитыми отечественными киностудиями, можно в плейлисте с советскими фильмами о войне. В коллекцию видео также вошли отечественные премьеры и сериалы последних лет.

Узнать больше о проекте можно в официальном блоге Google Россия.

Отметим, что 9 мая ВКонтакте и Мосфильм также проведут марафон советских фильмов о войне. Он продлится 14 часов, а присоединиться к нему бесплатно смогут все пользователи VK.