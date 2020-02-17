Австралийский суд обязал Google раскрыть автора негативного отзыва о стоматологе

Суд в Австралии обязал Google раскрыть данные пользователя, оставившего отрицательный отзыв о хирурге-стоматологе из Мельбурна. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на местное издание.

Согласно иску, отрицательный отзыв был оставлен анонимным пользователем под ником CBsm 23 около трёх месяцев назад. Из-за него стоматолог потерял потенциальных клиентов, что негативно сказалось на его бизнесе.

Суд постановил, что Google должен передать истцу любые идентифицирующие данные, включая метаданные местоположения и IP-адреса, по автору отзыва.

Компания также должна предоставить информацию о других учётных записях Google, относящихся к тому же IP-адресу, созданных в указанный период времени.

По словам адвоката истца, в ноябре Google отклонил запрос об удалении отрицательного отзыва, а в начале этого месяца – об идентификации пользователя. Компания ответила, что «у неё нет никаких средств для установления того, где и когда был создан этот ID».

Истец в свою очередь хочет использовать эту информацию для подачи иска в суд против автора отзыва.

«Мы хотим выяснить, кто это; это может быть конкурент или бывший сотрудник, мы просто не знаем», — заявил адвокат.

Напомним, что ранее в этом месяце Google Мой бизнес начал уведомлять пользователей сервиса об удалении отзывов об их компаниях.