Google: как избежать переписывания метаописаний

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер поделился советами о том, как избежать переписывания метаописаний.

Как известно, Google не всегда использует то описание, которое содержится в метатеге description.

Почему Google переписывает метаописания

Самые частые причины:

Метаописание нерелевантно или неполезно (например, это просто список ключевых слов);

Одно и то же описание используется для большого количества страниц.

Описание не соответствует тому, что ищет пользователь, но другой контент на странице отвечает поисковому намерению.

Обычно Google переписывает метаописания, чтобы помочь пользователям лучше понять, почему конкретная страница релевантна их запросу.

Сделать так, чтобы в 100% случаев Google использовал только заданное описание, невозможно. Однако есть способы добиться, чтобы поисковик делал это чаще.

Как побудить Google использовать заданное метописание

По словам Мюллера, для этого должны соблюдаться следующие условия:

У каждой страницы должно быть уникальное описание.

Описание должно быть достаточно коротким, чтобы помещаться в поисковом сниппете.

Описание должно соответствовать тому, что пользователи обычно ищут, когда переходят на данную страницу.

При этом важно помнить, что даже если описания соответствуют всем этим требованиям, Google всё равно может решить переписать их.

Чем более релевантным будет описание по отношению к конкретному поисковому запросу, тем выше вероятность, что Google будет использовать его без изменений.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже:

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