Компания Yard поделилась результатами исследования, призванного выяснить, как редизайн десктопной выдачи Google повлиял на опыт пользователей. В частности, что касается добавления фавиконов в органические результаты поиска и запуска новых ярлыков для рекламы.

Редизайн мобильной выдачи Google представил в мае 2019 года. На прошлой неделе аналогичное оформление было запущено в десктопной выдаче.

Изначально аналитики Yard проанализировали пользовательский опыт, связанный с редизайном результатов поиска на мобильных устройствах. Исследование было проведено в сентябре. Оно показало, что некоторые пользователи воспринимали результаты с фавиконами как рекламу.

После запуска десктопного редизайна в Yard провели аналогичное исследование, чтобы определить его влияние на UX.

Для этого компания привлекла 250 пользователей, задачей которых было просмотреть 12 изображений десктопной выдачи Google и по каждому из них ответить на вопрос, содержит ли изображение рекламу – «да» или «нет».

Эти результаты сравнивались со старыми результатами, без фавиконов, по тем же поисковым запросам. Рассмотрим подробнее.

Запрос: [car insurance]

По этому запросу выводилось 4 платных объявлений в топе поисковой выдачи. В старом формате 73% пользователей определяли рекламу на странице. В новом – 71%.

Запрос: [online programming courses]

«Онлайн-курсы по программированию» — это тот запрос, который приводился в качестве примера Google и был, вероятно, тщательно им протестирован.

В Yard проанализировали три версии результатов поиска по этому запросу: с одним рекламным объявлением вверху страницы, SERP без рекламы и SERP с одним объявлением внизу страницы.

Одно объявление, вверху страницы

В новом формате 67% пользователей определили рекламу на странице, в старом – 63%.

Одно объявление, внизу страницы

В данном случае изменений не было. Это предполагает, что новый ярлык «Ad» (в англоязычной выдаче) является более чётким маркером для пользователей, учитывая, что внизу страницы он менее видимый, чем вверху.

Без рекламы

Наиболее значительные изменения были обнаружены в данном варианте. Здесь число пользователей, которые увидели отсутствие рекламы, упало с 65% до 57%. Остальным показалось, что реклама есть.

Поисковый запрос: [home insurance]

В данном случае также наблюдалось снижение числа тех пользователей, которые правильно определили отсутствие рекламы: с 62% при старом оформлении до 55% в новом.

Поисковый запрос: [flights to New York]

По данному запросу наблюдался наибольший спад, когда количество пользователей, правильно определивших отсутствие рекламы, упало с 58% до 42%.

Выводы

Тот эффект, который был замечен в мобильной выдаче – когда пользователи принимали органические результаты с фавиконами за рекламу – сохранился и даже увеличился на десктопах.

Есть также предположение, что некоторые пользователи могли пропустить рекламные маркеры, спутав их с фавиконами. Но это трудно подтвердить, используя данную методологию.

При старом оформлении процент тех пользователей, которые правильно определяли рекламу в результатах поиска, был довольно низким. Новый формат не оказал значительного влияния на эту долю, но привёл к тому, что люди стали чаще принимать за рекламу те результаты, которые ею не являются.

В Yard также считают, что с этим редизайном Google достиг лимита в сокрытии рекламных маркеров и вместо этого изменил парадигму, чтобы сделать все результаты поиска более единообразными за счёт добавления в выдачу фавиконов.