Десктопный поиск растёт на фоне эпидемии коронавируса

В настоящее время поиск является более важным каналом, чем когда-либо. Об этом заявил вице-президент Microsoft Adverstising Рик ван дер Куи (Rik van der Kooi) на мероприятии, проведённом компанией ранее на этой неделе.

Он также отметил, что во время предыдущего крупного кризиса в 2008 году поиск превзошёл все другие каналы продвижения. Оставаясь дома и более активно используя социальные сети, потребители чаще ищут информацию онлайн и совершают покупки.

Новые возможности

Хотя по итогам 2020 года объём мирового рынка рекламы будет на десятки миллиардов долларов меньше, чем ожидалось раньше, бренды должны стремиться продолжать свои кампании – при условии, что они могут достичь пороговых значений CPA и ROI, считает ван дер Куи.

По его мнению, сейчас у компаний есть возможность достичь тех клиентов, которые были им недоступны ранее, за счёт более низких уровней CPA, поскольку многие рекламодатели снижают свои ставки.

Продолжающиеся изменения в онлайн-поведении

Сейчас также наблюдается сокращение разрыва между доходами традиционных магазинов и онлайн-ритейлеров. Ранее это соотношение составляло 90 к 10, но оно меняется.

«Подумайте, как максимизировать воздействие на потребителей в этой среде», — отметил ван дер Куи.

Возрождение десктопного поиска

В последний месяц многие специалисты заметили увеличение доли показов и кликов на десктопах – и не только по кампаниям в Microsoft Advertising, но и в других системах.

Microsoft наблюдает крупные сдвиги в десктопном поиске, поскольку всё больше людей работают из дома.

«Мы видим, что [десктопы] – это устройства выбора, когда у людей есть выбор».

Более длинные пути к покупке

Изменения коснулись и путей к покупке – они стали более длинными. Пользователи стали искать больше информации и посещать больше сайтов.

Ван дер Куи посоветовал специалистам учитывать этот аспект в планировании рекламных кампаний и ремаркетинга, а также быть более гибкими в установлении пороговых значений ROI и CPA, чтобы и дальше обеспечивать продажи в условиях более длинных циклов.

Статистика по отраслям

Microsoft также поделился статистикой по ряду областей:

Туризм . По данным Microsoft Advertising, хорошие результаты показывает использование в тексте объявлений слова «cancelable» (можно отменить). Потребители хотят гарантий того, что у них будет возможность вернуть средства, если их планы будут нарушены из-за ограничений на поездки.

. По данным Microsoft Advertising, хорошие результаты показывает использование в тексте объявлений слова «cancelable» (можно отменить). Потребители хотят гарантий того, что у них будет возможность вернуть средства, если их планы будут нарушены из-за ограничений на поездки. Розничная торговля и услуги . На фоне перехода на удалённую работу наблюдается рост по запросам, связанным с аппаратным обеспечением, сервисами, инструментами, технологиями и мебелью. Также растут запросы, связанные с продуктами питания и дистанционным обучением. Среди других популярных категорий сегодня – DIY (сделай сам), фитнес и спортивное оборудование.

. На фоне перехода на удалённую работу наблюдается рост по запросам, связанным с аппаратным обеспечением, сервисами, инструментами, технологиями и мебелью. Также растут запросы, связанные с продуктами питания и дистанционным обучением. Среди других популярных категорий сегодня – DIY (сделай сам), фитнес и спортивное оборудование. Финансовые сервисы. В этом сегменте наблюдается рост запросов, связанных с рефинансированием и брокерскими услугами. Также растут запросы по кредитным картам.

Со всеми данными можно ознакомиться в блоге Microsoft Advertising.

Напомним, что Microsoft владеет поисковой системой Bing, и данные по популярным запросам получает из этого источника.

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