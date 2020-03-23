DeviceLock бесплатно предоставит свое ПО для защиты данных на время эпидемии

Компания DeviceLock — российский разработчик системы борьбы с утечками данных, бесплатно предоставит всем желающим свои продукты для защиты корпоративных данных при использовании терминального доступа на период эпидемии коронавируса COVID-2019.

Важнейшим средством борьбы с распространением COVID-19 во всем мире является перевод сотрудников на дистанционную работу. При этом наиболее популярным средством предоставления доступа к корпоративным данным – организация терминального доступа к рабочим местам или специально развернутым облачным сервисам, что позволяет сотрудникам выполнять свои задачи с любого устройства.



Учитывая сложность существующих в большинстве российских компаний процедур отбора и закупки программного обеспечения и необходимость быстрого перевода сотрудников на удаленную работу, компания DeviceLock приняла решение на время эпидемии предоставлять всем желающим бесплатную лицензию на систему борьбы с утечками данных DeviceLock® DLP, включающую специализированное решение для работы с терминальным доступом — Virtual DLP.

На сайте компании открыта специальная страница, где любая организация может скачать дистрибутив DeviceLock® DLP и получить инструкции по ее внедрению.



Как отметил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, в условиях эпидемии, да и любой нештатной ситуации, информационная безопасность всегда первой оказывается под ударом. Люди совершают ошибки, паникуют, становятся беззащитными перед методами социальной инженерии.

«Появляются и те, кто считает, что раз контроль за ними ослаблен, можно немного заработать распродавая то, к чему у них есть доступ, например, корпоративную информацию, ведь неизвестно, что ждет всех завтра. Для того, чтобы компания сохранила работоспособность, необходимо противостоять им, причем не усложняя процесс работы. Это позволяет сделать DLP-система», — добавил он.



Отметим, что на прошлой неделе Mail.ru Group открыла бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширила пакет бесплатных возможностей в Teambox, чтобы также помочь малому и среднему бизнесу сократить затраты в случае перехода на удаленный режим работы из-за распространения коронавируса.





