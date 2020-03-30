DeviceLock DLP обеспечит защиту данных в видеоконференциях Zoom

Компания DeviceLock — российский разработчик системы борьбы с утечками данных DeviceLock® DLP, провел дополнительное тестирование своего решения при использовании сервисов видеоконференции Zoom и мессенджера Skype.

В ходе тестирования были полностью подтверждены возможности блокировки или разрешения входящих и исходящих сообщений и файлов в сервисе Zoom, их контентный анализ в режиме реального времени, событийное протоколирование, выдача тревожных оповещений, а также теневое копирование передаваемых данных без снижения производительности в конференциях объемом до 100 участников.

Также в компании сообщили, что контроль мессенджера Skype всех версий в DeviceLock® DLP включает мониторинг как обычных, так и «частных бесед», проверку чата и передаваемых файлов на запрещенное содержимое до их отправки и немедленную блокировку передачи конфиденциальной информации в случае ее обнаружения, еще до ее отправки.

Как рассказал основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян, введение карантина и массовый переход на удаленную работу сотрудников уже привели к резкому росту коммуникаций с использованием видеоконференций и мессенджеров:

«Большинство компаний вынуждены сейчас буквально в «пожарном порядке» решать связанные с этим вопросы информационной безопасности и защиты корпоративных данных, риск утечки которых при использовании мессенджеров и доступа к данным с домашних компьютеров резко вырос».

Напомним, на прошлой неделе DeviceLock объявила о предоставлении на период эпидемии бесплатной лицензии на свои продукты для компаний, нуждающихся в защите данных при переводе сотрудников на удаленную работу. На сайте компании открыта специальная страница, где любая организация может скачать дистрибутив DeviceLock® DLP и получить инструкции по ее внедрению.

