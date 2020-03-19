Правительство РФ попросили разрешить врачам ставить диагноз онлайн

Фонд развития интернет-иницииатив (ФРИИ) из-за пандемии COVID-19 предложил правительству ускорить принятие законопроекта, разрешающего врачам дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение. Об этом сообщается в письме директора фонда Кирилла Варламова премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как отмечается в документе, возможность дистанционного обращения к врачу позволит существенно снизить поток пациентов в лечебные учреждения.

Несмотря на то, что удаленно диагностировать коронавирус невозможно, это положительно скажется на эпидемиологической ситуации. Помимо этого, благодаря диагностике по интернету люди смогут чаще обращаться к врачу и выявлять опасные заболевания на ранней стадии.

Фонд готов оказать экспертную и организационную поддержку при разработке документа.

Напомним, на этой неделе вышел правительственный указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств.

Также ранее Роскомнадзор предупредил информационные интернет-ресурсы, работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом за публикацию ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

