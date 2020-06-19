На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны приватные навыки и шаринг

На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны две новые функциональности: приватные навыки и шаринг. Они помогут при разработке и тестировании навыков.

Приватные навыки публикуются без модерации и работают только на устройствах, где пользователь авторизован под тем же логином, под каким разрабатывает навык на платформе Яндекс.Диалоги. Теперь на этапе разработки можно будет тестировать приложение на реальных устройствах: проверять активационные фразы, распознавание слов, корректность синтеза. Изменения касаются как обычных голосовых приложений, так и навыков Умного дома.

При этом скрытые навыки продолжают работать, как раньше, однако создать скрытый навык больше нельзя.

Разработчик может работать над приватным навыком и использовать его совместно с кем-то. Для этого в новом разделе «Доступ» нужно сгенерировать одноразовую ссылку. Пользователю, который перейдет по ней, станет доступен приватный навык. Доступ появится на всех поверхностях, где пользователь авторизован.

Подробнее о новых возможностях можно прочесть в Документации.

Напомним, в конце апреля Яндекс.Диалоги запустили возможность подключения рекламы в навыках и заработка на показах мини-баннеров в навыках. Последние появляются при вызове навыка из поискового приложения Яндекса на мобильных устройствах с операционной системой Android.