10 июня не пропусти DIGITAL Квартирник ONLINE

10 июня с 11.00 до 14.00 состоится антикризисный онлайн-meetup DIGITAL Квартирник ONLINE.

В рамках MEETUP’а спикеры поделятся успешными кейсами и расскажут про самые эффективные инструменты интернет-маркетинга, актуальность которых выросла в условиях кризиса.

Для кого: для всех, кому нужны клиенты и инструменты для их привлечения.

Опускаются руки и не знаете, что делать? Вы точно получите заряд положительных эмоций от спикеров. Сможете систематизировать свою работу.

Что будет:

Стратегия. Cпикеры расскажут о том, как сформировать стратегию привлечения клиентов в текущих условиях и выжимать максимум из каналов рекламы;

Энергия и мотивация;

Полезные контакты и бонусы от партнеров.

Доклады:

— ГУЗЕЛЬ ШАРАФУТДИНОВА (Nethouse) — ECOM сегодня: проблемы и тренды

— ЮЛИЯ ГЕРЦ (Callibri) — Антикризисный маркетинг. Как не упустить клиентов

— АНТОН БОГАТУШИН (upsaleslab.ru) —YouTube для бизнеса в кризис. Новые инструменты быстрого продвижения.

— ДМИТРИЙ СИДОРИН (Sidorin LAB) — Как сохранить репутацию во время кризиса

— АРТУР ЛАТЫПОВ (SEO Интеллект) — Как привлечь клиента на сайт в новых условиях.

Кроме того, Digital Квартирник ONLINE – это место встречи специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней.

Мероприятие бесплатно.

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