Не пропусти антикризисный DIGITAL Квартирник ONLINE

Оксана Мамчуева -
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7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup DIGITAL Квартирник ONLINE.

В рамках MEETUP’а спикеры поделятся своим опытом, как выжимать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов несмотря на кризис.

Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях

Почему нужно участвовать:  

  • Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы, и начать оперативно действовать; 
  • Актуальная информация о работающих digital инструментах
  • Бонусы от партнеров на сервисы и услуги в digital.

Кроме того, Digital Квартирник ONLINE – это место встречи специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней.

Мероприятие бесплатно.

Присоединяйся!

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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