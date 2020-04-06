Не пропусти антикризисный DIGITAL Квартирник ONLINE

7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup DIGITAL Квартирник ONLINE.

В рамках MEETUP’а спикеры поделятся своим опытом, как выжимать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов несмотря на кризис.

Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях

Почему нужно участвовать:

Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы , и начать оперативно действовать;

, и начать оперативно действовать; Актуальная информация о работающих digital инструментах ;

; Бонусы от партнеров на сервисы и услуги в digital.

Кроме того, Digital Квартирник ONLINE – это место встречи специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней.

Мероприятие бесплатно.

Присоединяйся!