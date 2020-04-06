Не пропусти антикризисный DIGITAL Квартирник ONLINE

7 апреля с 11.00 до 14.00 приглашаем на антикризисный онлайн-meetup DIGITAL Квартирник ONLINE.
В рамках MEETUP’а спикеры поделятся своим опытом, как выжимать максимум из каналов интернет рекламы и увеличить поток клиентов несмотря на кризис.
Для кого: для всех, кому нужны клиенты в текущих условиях
Почему нужно участвовать:
- Возможность получить полезную информацию, прокачать свои скиллы, и начать оперативно действовать;
- Актуальная информация о работающих digital инструментах;
- Бонусы от партнеров на сервисы и услуги в digital.
Кроме того, Digital Квартирник ONLINE – это место встречи специалистов и представителей бизнеса, реальная возможность познакомиться с игроками рынка и их внутренней кухней.
Мероприятие бесплатно.
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