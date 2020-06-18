Сегодня были опубликованы результаты опроса руководителей агентств, главной целью которого было выявление последних тенденций на digital-рынке, связанных с началом экономического кризиса. Организаторами опроса выступили аналитический digital-портал CMS Magazine и тендерная площадка Workspace.

Приведем несколько наиболее важных цифр, отражающих последние тенденции, чтобы игроки рынка могли соотнести свою внутреннюю ситуацию с обстановкой в бизнесе коллег.

Более половины опрошенных digital-агентств продемонстрировали оптимизм при оценке текущей ситуации и стремление улучшить свое положение на рынке даже в нестабильных экономических условиях. Данная позиция наиболее характерна для агентств высокого и супер-высокого ценового сегмента.



63% агентств в текущей обстановке планируют свою деятельность не более, чем на три месяца вперед, а 5% и вовсе не строят никаких планов, реагируя лишь на текущие реалии.

Более 70% агентств в апреле-мае ощутили снижение бюджетов своих заказчиков, и почти столько же — снижение количества новых заявок:



43% респондентов ощутили снижение маржинальности. Особенно это характерно для агентств, специализирующихся на SEO, контекстной рекламе и веб-дизайне.

Кроме того, 28% digital-агентств столкнулись с повышением стоимости привлечения клиентов. У 47,9% агентств большинство проектов заморожены, у 45,1% — снизился размер бюджетов, у 14,6% ускорились сроки реализации. 30,6% столкнулись с увеличением клиентской задолженности, при том, что в марте об этом сообщало лишь 26,6%.

63% опрошенных уже весной начали предоставлять своим клиентам антикризисные условия, а 26% — снизили свой ценник. Здесь важно отметить, что опрос не предусматривал пояснений, в силу каких условий агентства меняли цены. Массовые «распродажи» в digital — большая редкость (за исключением аутсорсинга / аутстаффинга) и агентства редко прибегают к практике публичного снижения цен, отображенных на их сайтах. Вероятно агентства сейчас предпочитают подходить к изменению цен и прочих условий индивидуально, в том числе беря в расчет состояние отрасли, которую представляют заказчики.

Примечательно, что в течение лета планируют повысить свои цены 29% агентств, а снизить — 6,2%:



Среди тех, кто планирует повысить стоимость собственных услуг, преобладают компании, оказывающие услуги по техподдержке (50%), контекстной рекламе (42,9%), веб-дизайну и e-commerce (по 33,3%). А среди тех, кто собирается понизить — специализирующиеся на той же техподдержке (25%) и SEO-услугах (11,8%).

В условиях кризиса 34% агентств повысили свои затраты на PR и маркетинг. Почти треть прибегла к кадровым сокращениям, коснувшимся менее 10% штата, а 1,5% были вынуждены сократить более половины сотрудников.



12% агентств за последние 2 месяца уже сменили собственную специализацию на видах предоставляемых услуг и почти столько же — на сферах деятельности заказчиков. 15% этой весной были вынуждены заметно ускорить собственные производственные процессы.

Эти изменения можно охарактеризовать как существенные и стремительные. За два минувших месяца как минимум каждое восьмое агентство существенно скорректировало свой портфель услуг. Это идет вразрез с довольно плавными эволюционными процессами, присущими рунету.

Вернуться в офис в полном составе после снятия всех ограничительных мер планирует лишь четверть опрошенных, а еще 37,7% собирается это сделать лишь частично. Почти 20% далее будут работать в удаленном формате.

Любопытное наблюдение, если в марте возвращаться в офис в полном составе планировала треть агентств, то спустя два месяца — уже четверть. Возможно, некоторым агентствам удалось нащупать неизвестные ранее преимущества удаленной работы или просто адаптироваться к реалиям. Не стоит сбрасывать со счетов и тот момент, что возвращение в офис для некоторых агентств может быть довольно проблематичным — кто-то уже сдал ключи своим арендодателям, а кто-то успел нанять сотрудников из других регионов.

Исследование показало, что в целом digital-рынок довольно уверенно миновал первый этап кризиса. Лишь треть агентств — 33,1% — заявила о том, что им сейчас тяжело. Никто из респондентов не выбрал вариант «Да, уже запланировали закрытие». Однако 12,4% агентств допускает вероятность своего закрытия до конца года, а еще 2,1% владельцев планирует продать свой бизнес.

Анатолий Денисов, главный редактор CMS Magazine:

«Помимо других факторов, весомую лепту в текущий экономический кризис внесла пандемия covid. К такому повороту событий не были готовы не только представители бизнеса, но и государственные структуры. А ситуация тревожная — в парализованном состоянии явно будут еще долго находится многие сектора экономики, от которых зависит благополучие игроков digital-рынка.

Мы рады, что агентства в целом не падают духом, однако очевидно, что радужные прогнозы многих из них не оправдаются. Большая часть рынка уже ощутила спад продаж и снижение бюджетов текущих клиентов, и нет оснований думать, что после снятия ограничительных мер, ситуация резко откатится до предыдущих показателей. Стоит продолжать строго контролировать расходы, следить за дебиторской задолженностью, а также продолжать искать возможности для усиления своей полезности реальным секторам бизнеса».

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