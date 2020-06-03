Аналитики Яндекс.Поиска выяснили, что изменилось в поведении пользователей, которые интересуются путешествиями, проанализировав туристические запросы к Яндексу за последние месяцы.

Динамика travel-запросов

Для туристической отрасли 2020 год начался хорошо: количество запросов в Яндексе в тематике тревел росло относительно прошлого года.

Понедельная динамика запросов в тематике туризма

Но в марте самоизоляция и закрытие границ резко развернули тренд, количество запросов о путешествиях стало снижаться. Однако уже в апреле интерес пользователей к путешествиям стабилизировался, и запросы к Яндексу о том, когда можно будет куда-то поехать, продолжают расти.

По данным Яндекс.Путешествий, с конца апреля также увеличивается количество бронирований гостиниц.

За последние три года доля запросов с мобильных устройств выросла в два раза — до 54%. Причем в первом квартале запросы с мобильных устройств продолжали расти.

Изменение доли запросов с мобильных устройств в индустрии туризма

Доля мобильного трафика из Яндекс.Директа в первом квартале составила 56%. Количество кликов с мобильных устройств в этот период выросло на 44% относительно первого квартала 2019 года. При этом стоимость цены за клик на мобильных снизилась на 18%.

Информационные запросы растут

Самоизоляция изменила не только пользовательские привычки, но и структуру пользовательских запросов. Раньше на первом месте были запросы о гостиницах (36%), второе и третье место делили авиабилеты и туры, на них приходилось примерно по 17-18% запросов, общие запросы занимали четвертое место, замыкали топ-5 категорий железнодорожные билеты.

Теперь гостиничные услуги также остаются на первом месте, но доля их снизилась. Зато значительно выросла доля общих информационных запросов: например, «Куда поехать в отпуск», «Где лучше отдохнуть с детьми» и подобных: в первом квартале 2020 на общие запросы приходилось 13%, а в апреле — мае уже 22%.

Люди стали гораздо меньше искать туры — в основном это зарубежные поездки, а границы закрыты. Доля таких запросов упала с 17% до 10%.

К концу апреля интерес пользователей к поездкам стабилизировался, количество общих информационных запросов вернулось на уровень начала марта. Спрос на путешествия подтверждает и стремительный рост запросов о том, когда же откроют границы и можно будет поехать отдыхать: их число за два месяца после объявления пандемии выросло в 10 раз — до 200 тысяч запросов в неделю на начало мая.

Понедельная динамика запросов

Эти данные могут быть полезны тем, кто планирует коммуникации с потенциальными клиентами: пользователей можно привлекать при размещении по общим запросам и с тематических площадок о путешествиях.

Пользовательский интерес по не отельным типам размещения сместился в сторону баз отдыха, квартир, домов, коттеджей:

В марте вырос спрос на аренду домов, в апреле — мае рост продолжился.

Понедельная динамика запросов по типу размещения «Дома»

Остальными вариантами размещения тоже продолжают интересоваться, но чаще задают информационные запросы. Это хорошо заметно на примере санаториев:

Внутренний туризм ожидает рост

Эксперты отрасли говорят о том, что после отмены ограничений первыми, вероятно, будут оживать внутренние направления. Такой опыт у туристической отрасли уже есть: по данным Росавиации, в кризисные 2014 и 2015 годы российский пассажиропоток продолжал расти, а вот международным направлениям для восстановления потребовалось несколько лет.

Этой весной аналитики Яндекса изучили, как люди организуют путешествия. Спрашивали жителей крупных городов про поездки за прошлый год и чуть подробнее — про последнюю поездку.

Еще до того, как закрылись границы, больше половины респондентов путешествовали и по России, и за границу, а чуть больше трети опрошенных ездили только по России. За границу выезжали в среднем почти два раза в год, по России чуть чаще — виза не нужна, билеты дешевле, добраться до места отдыха можно в том числе на машине.

Если говорить о любимых туристических направлениях россиян внутри страны, в конце апреля — начале мая столичные регионы и Краснодарский край лидируют по количеству бронирований отелей, по информации Яндекс.Путешествий.

Данные опроса показывают, что в прошлом году среди туристических регионов помимо Москвы и Санкт-Петербурга лидировали Краснодарский край и Крым. А поисковые запросы говорят о том, что в топе у пользователей Кавказские Минеральные Воды, Золотое Кольцо, Северный Кавказ, Алтай, Байкал, Куршская коса, Карелия и другие живописные места.

Популярность туристических регионов РФ по итогам 2019 года, исключая столичные

В апреле 2020 по сравнению с прошлым годом выросло количество туристических запросов про Камчатку (+77%), Сахалин (+46%), Золотое кольцо (+36%), Якутию (+29%) и Саяны (+25%).

В апреле больше всего вырос интерес к Золотому кольцу, Камчатке и Сахалину

Как подготовиться к туристическому сезону

Рано или поздно ограничения будут сняты и путешественники снова отправятся в путь. Интерес пользователей уже восстанавливается, привлекать новую аудиторию и обрабатывать спрос с помощью рекламных инструментов и форматов можно уже сейчас.

Разрабатывайте новые туристические продукты и услуги, которые будут востребованы в первое время после снятия ограничений. Это могут быть новые направления внутри региона, дополнительные услуги, например, трансфер из аэропорта или с вокзала.

Потенциальным клиентам будет полезно узнать не только о туристических предложениях компаний, но и про особенности путешествий в новых условиях. Будьте готовы отвечать на вопросы своих клиентов, оставайтесь в контакте с аудиторией и рассказывайте о том, как вы готовитесь к приему гостей и заботитесь об их здоровье.