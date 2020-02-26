Яндекс.Директ меняет правила блокировки показов рекламы на отдельных сайтах РСЯ

В начале марта в Яндекс.Директе изменятся правила блокировки площадок для показов в сетях.

Теперь на площадках с подтвержденным качеством трафика показы будут продолжаться автоматически, даже если их адреса указаны в списке запрещенных. На таких площадках компания может гарантировать высокую конверсионность, так как обеспечивает максимально эффективную расстановку рекламных блоков и строгий контроль качества аудитории.

На каких площадках РСЯ возможны показы, даже если они были в списке запрещенных:

Сайты, работающие на технологии Турбо. На Турбо-версиях сайтов рекламные блоки расставляются в соответствии со строгими требованиями: они находятся в зоне видимости пользователя, но не раздражают его и не провоцируют случайные клики.

Собственные проекты Яндекса. Компания внимательно следит за конверсионностью рекламных блоков на сайтах своих сервисов, а также за качеством их аудитории

Если одна или несколько таких площадок находятся в списке запрещенных, в начале марта рекламодатель увидит уведомление в интерфейсе о том, что показы на ней запущены. При этом адрес площадки из списка не исчезнет.

Это делается для того, чтобы вырастить отдачу от рекламного размещения и увеличить количество конверсий из проверенных источников.

Отметим также, что с середины февраля для контекстных кампаний в Директе стали доступны более гибкие корректировки для прицельной закупки мобильного трафика.

