Яндекс.Директ упрощает изменение параметров автостратегий в медийных кампаниях

Управлять бюджетом, ограничением по CPM и периодом размещения в медийных кампаниях Яндекс.Директа стало проще. В автоматических стратегиях с заданным периодом размещения теперь можно корректировать эти параметры без остановки и перезапуска стратегии.

Это значит, что менять бюджет, CPM и период стратегии можно прямо в процессе размещения без его остановки. То есть, становится проще планировать бюджет — при смене параметров не придется думать про пересчет суммы на период. Это позволит рекламодателям сэкономить время, а главное — четко выдерживать бюджет на период размещения, изменяя кампании на лету.

Все вносимые изменения применяются в течение суток. Важный момент: менять настройки нужно таким образом, чтобы бюджета было достаточно для работы стратегии при заданной ставке и периоде. Директ в любом случае проверит параметры и подскажет, если какой-то из них задан некорректно.

Напомним, в декабре в конструкторе Директа появилась возможность создания связанных Турбо-страниц — для разных информационных разделов, категорий товаров или акций.