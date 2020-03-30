В Директе появилась возможность заменить визитку карточкой организации

Теперь визитку в Яндекс.Директе можно заменить на более интерактивный формат — карточку организации. В ней пользователь увидит больше информации о компании и может быстрее совершить важное целевое действие.

Чтобы в рекламных объявлениях начала показываться такая карточка, нужно связать их с организацией из Справочника:

После привязки организации, переключатель «Использовать мою организацию в качестве виртуальной визитки» станет активным, и объявления начнут показываться именно с карточкой организации.

По сравнению с визиткой карточка организации может быть значительно информативнее, что особенно полезно, если у бизнеса нет сайта.

Вот так выглядит визитка:

А как выглядит карточка организации в объявлении, можно посмотреть в шапке новости.

Пошаговую инструкцию по подключению карточки организации можно найти в Помощи.

Напомним, на прошлой неделе Директ начал переезд на новое отображение списка кампаний. В течение некоторого времени переход между старым и новым интерфейсом будет закрыт навсегда.

