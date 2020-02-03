Директ обновил страницу редактирования текстово-графических кампаний

Оксана Мамчуева -
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Яндекс.Директ обновил дизайн страницы параметров для кампаний с текстово-графическими объявлениями, также добавив в нее  несколько улучшений. 

Большинство изменений затронули сценарий настройки таргетинга на регионы, который уже по-новому работает в новом интерфейсе и совсем скоро заменит возможности старого. Теперь работа геотаргетинга стала прозрачнее и гибче, а под рукой осталось только самое важное.

Настройки регионов показа перешли на уровень групп. Теперь можно:

  • указать геотаргетинг при создании новой кампании
  • массово изменить геотаргетинг для всех групп внутри кампании
  • частично изменить регионы для определенных групп внутри одной или нескольких кампаний. 

Редактирование на уровне кампаний больше недоступно. Заменить текущий список регионов, добавить новые регионы к списку или удалить ненужные можно прямо из интерфейса Директа — без редактирования xls-файлов и переходов в Коммандер. 

Что еще изменилось:

  • Появились шаблоны в расписании показов. Шаблоны позволяют быстро настроить нужное время для работы объявлений, например — только рабочие часы или круглосуточно. 
  • Корректировки на геотаргетинг перешли в блок «Корректировки ставок». Теперь все нужные корректировки можно настроить в одном месте на странице редактирования кампании, механика их работы осталось прежней — заданные настройки применятся ко всем объявлениям внутри кампании.
  • Изменился процесс добавления кампании в самые важные. Добавить кампанию в важные теперь можно из списка на странице «Мои кампании», нажав кнопку «Действия» — «Добавить в самые важные». 
  • Убраны примечания. Большинство редко пользовались примечаниями, поэтому было принято отказаться от них в пользу чистого интерфейса и новых полезных инструментов. 

Напомним, в январе Директ расширил функциональность смарт-баннеров форматом смарт-плитки. Новый формат может адаптироваться под любые размеры рекламного блока на сайте, и позволяет продемонстрировать в одном баннере большее количество товаров. 

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