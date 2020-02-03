Директ обновил страницу редактирования текстово-графических кампаний

Яндекс.Директ обновил дизайн страницы параметров для кампаний с текстово-графическими объявлениями, также добавив в нее несколько улучшений.

Большинство изменений затронули сценарий настройки таргетинга на регионы, который уже по-новому работает в новом интерфейсе и совсем скоро заменит возможности старого. Теперь работа геотаргетинга стала прозрачнее и гибче, а под рукой осталось только самое важное.

Настройки регионов показа перешли на уровень групп. Теперь можно:

указать геотаргетинг при создании новой кампании

массово изменить геотаргетинг для всех групп внутри кампании

частично изменить регионы для определенных групп внутри одной или нескольких кампаний.

Редактирование на уровне кампаний больше недоступно. Заменить текущий список регионов, добавить новые регионы к списку или удалить ненужные можно прямо из интерфейса Директа — без редактирования xls-файлов и переходов в Коммандер.

Что еще изменилось:

Появились шаблоны в расписании показов. Шаблоны позволяют быстро настроить нужное время для работы объявлений, например — только рабочие часы или круглосуточно.

Корректировки на геотаргетинг перешли в блок «Корректировки ставок». Теперь все нужные корректировки можно настроить в одном месте на странице редактирования кампании, механика их работы осталось прежней — заданные настройки применятся ко всем объявлениям внутри кампании.

Изменился процесс добавления кампании в самые важные. Добавить кампанию в важные теперь можно из списка на странице «Мои кампании», нажав кнопку «Действия» — «Добавить в самые важные».

Убраны примечания. Большинство редко пользовались примечаниями, поэтому было принято отказаться от них в пользу чистого интерфейса и новых полезных инструментов.

Напомним, в январе Директ расширил функциональность смарт-баннеров форматом смарт-плитки. Новый формат может адаптироваться под любые размеры рекламного блока на сайте, и позволяет продемонстрировать в одном баннере большее количество товаров.