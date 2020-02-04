Яндекс.Директ запустил в открытую бету продвижение видеоконтента

В кампании «Продвижение контента» в Яндекс.Директе появилась новая площадка для размещения — Яндекс.Видео.

Это позволит показывать рекламные ролики в отдельном блоке над поисковой выдачей Яндекс.Видео по релевантным запросам. Так рекламодатели смогут увеличить охват своего видеоконтента, вырастить знание о продукте или услуге и создать эмоциональную связь с аудиторией.

Видеоролик в этом блоке получит плашку «Партнерский контент». Оплата будет списываться только за один клик по сниппету на выдаче или по блоку просмотра видеоролика, сколько бы ни сделал их пользователь. Размер ставки определяется рекламодателем.

Продвижение видеоконтента подходит для бизнесов, чей контент соответствует политике Яндекса, и особенно актуально для тех, кто вкладывается в контент-маркетинг и создает дополнительную пользу для пользователя — например, снимает обзоры, интервью или трейлеры, а также ведет видеоблоги.

Подробную инструкцию о запуске продвижения видеоконтента в Директе можно найти в Помощи.

Потестировать бета-версию и начать продвигать видеоконтент уже сейчас можно в новом и старом интерфейсах Директа.

Напомним, Яндекс.Директ начал открытое бета-тестирование нового типа кампаний «Продвижение контента» в ноябре 2019 года. Ранее этот формат позволял продвигать контент Яндекс.Коллекций и получать больше полезного трафика.