В Директе появились автоматические сегменты Метрики

Запустить ретаргетинг в Яндекс.Директе стало проще: если на сайте есть счетчик Метрики, теперь можно прямо в Директе сформировать автоматические сегменты аудитории для нацеливания и настроить кампанию на возврат пользователей на сайт.

С помощью счетчика на сайте Метрика делит посетителей на группы с общими признаками. Вот какие автоматические (готовые) сегменты теперь доступны в Директе:

Новые посетители — те, кто впервые зашел на сайт за последние 90 дней.

Вернувшиеся посетители — те, кто за последние 90 дней заходил на сайт, при это бывали на нем раньше.

Поисковый трафик — посетители, которые пришли на сайт из поисковой выдачи Яндекса или других поисковых систем.

Ссылочный трафик — те, кто пришел на сайт по ссылкам с других сайтов.

Рекламный трафик — пользователи, попавшие на сайт после клика по рекламе.

Отказы — пользователи, которые открыли одну страницу сайта, провели на ней меньше 15 секунд и не совершили ни одного целевого действия.

Неотказы — пользователи с посещениями сайта больше 15 секунд или те, кто посмотрел больше одной страницы или выполнили цель на счетчике.

Трафик с мобильных устройств — пользователи, которые просматривали страницу со смартфона или планшета.

Трафик с desktop устройств — те, кто зашел со стационарного компьютера или ноутбука.

Чтобы создать новое условие ретаргетинга, в интерфейсе Директа нужно перейти в Ретаргетинг и подбор аудитории → Добавить.

В открывшемся окне нажать +Добавить условие и выбрать «Сегмент Метрики» в выпадающем списке:

В поле для выбора сегментов будет список сегментов с пометкой «Автоматический»:

Здесь нужно настроить условия для нацеливания, а затем выбрать нужные таргетинги для групп объявлений.

Такой список будет доступен для каждого счетчика, для которого есть право редактирования. Если доступ предполагает только чтение, списка автоматически созданных сегментов не будет.

Подробнее о настройках ретаргетинга в Директе можно почитать в Справке сервиса.

Напомним, в конце марта Директ начал переезд на новое отображение списка кампаний. В течение некоторого времени переход между старым и новым интерфейсом будет закрыт навсегда.

