В Директе появился новый формат баннеров — смарт-плитка

Яндекс.Директ расширил функциональность смарт-баннеров форматом смарт-плитки.

Новый формат может адаптироваться под любые размеры рекламного блока на сайте, и позволяет продемонстрировать в одном баннере большее количество товаров.

Благодаря адаптивности нового формата объявления смогут участвовать в большем количестве аукционов, что позволит расширить рекламный инвентарь (+45% по результатам тестов) и увеличить охват рекламной кампании. За счет этого использование смарт-плитки поможет эффективнее масштабировать бюджет на смарт-баннеры, сохраняя СРА-эффективность.

Новый формат доступен для всех категорий товаров и услуг.

Чтобы подключить смарт-плитку, необходимо в текущих и новых кампаниях при настройке группы баннеров выбрать макет смарт-плитки в конструкторе креативов. В группу добавятся адаптивные баннеры с разной сеткой товаров.

Также с сегодняшнего дня для всех партнеров РСЯ стал доступен виджет с рекомендациями внутреннего контента сайта и нативными блоками Яндекс.Директа.