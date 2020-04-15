Чтобы помочь небольшим компаниям и предпринимателям найти и удержать клиентов в непростой ситуации, Яндекс.Директ снижает порог входа в диджитал-рекламу.

Теперь пополнить счет в Директе можно любой суммой от 300 рублей. И это только часть шагов к тому, чтобы каждый потенциальный рекламодатель мог легко начать привлекать клиентов вместе с Яндексом.

Тем, кому нужна помощь с настройкой, специалисты Директа бесплатно подготовят рекламную кампанию. В рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса этой опцией могут воспользоваться как новые, так и существующие рекламодатели Директа — нужно заполнить заявку на сайте программы.

Там же собраны и другие специальные предложения от сервисов Яндекса для бизнеса, которые будут полезны в период удаленной работы.

Для всех, кто только начинает осваивать продвижение в интернете, будет полезен короткий обучающий курс Яндекс.Директ простыми словами. Он поможет не потеряться на старте размещения.

Напомним, быстро наладить доставку, даже тем, у кого ее никогда не было, можно с помощью Яндекс.Такси. У сервиса есть услуга специально для бизнеса: можно быстро отправлять посылки и товары покупателям — водитель-курьер заберет заказ в течение 5-7 минут и сразу направится к клиентам. Чтобы узнать подробнее об услуге, нужно оставить заявку на сайте.

Обновить свой сайт и сделать так, чтобы он максимально удовлетворял изменившимся пользовательским запросам, можно при помощи бесплатного конструктора Турбо-сайтов. В нем можно без специальных навыков создать посадочную страницу для сбора заявок или даже интернет-магазин. Все это — с качественными мобильными версиями и встроенной Яндекс.Метрикой, для обеспечения подробной статистикой.

Вместо виртуальной визитки можно установить красивую интерактивную карточку своей организации. А также попробовать новый конструктор для видеороликов. Сейчас, с активным ростом видеосмотрения, они будут особенно актуальны.

С любыми вопросами по работе Директа можно обращаться в отдел клиентского сервиса — он работает круглосуточно и без выходных.

Напомним, Яндекс запустил программу поддержки малого и среднего бизнеса 26 марта. Компания выделяет на это порядка 500 млн рублей. До 30 апреля представители малого и среднего бизнеса могут подать заявку на получение до 15 тысяч рублей в виде бонуса, который можно использовать для размещения рекламы в Директе.