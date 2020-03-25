Яндекс.Директ начал переезд на новое отображение списка кампаний. В течение некоторого времени переход между старым и новым интерфейсом будет закрыт навсегда.

Список кампаний в новом отображении присутствует в Директе уже больше года параллельно со старым дизайном. Сейчас в новом интерфейсе уже есть все основные функции, поэтому разработчики Директа готовы заменить старую страницу новой.

Важный момент: изменения не затронут страницу просмотра кампании.

Кроме привычных возможностей старого списка кампаний, страница «Мои кампании» в новом интерфейсе позволяет работать с большим количеством объектов и управлять размещением рекламы, опираясь на данные:

просматривать статистику,

гибко настроить рабочую область (можно менять столбцы местами и скрывать ненужные),

фильтровать отображаемые данные,

увидеть рекомендации для оптимальной настройки рекламных кампаний,

массово заменить фразы и воспользоваться новым подборщиком.

Чтобы пользователям было проще сориентироваться и освоиться в новом интерфейсе, специалисты Директа подготовили наглядные подсказки для самых популярных действий, с которыми можно познакомиться здесь.

Напомним, в начале марта в Яндекс.Директе изменились правила блокировки площадок для показов в сетях. Теперь на площадках с подтвержденным качеством трафика показы будут продолжаться автоматически, даже если их адреса указаны в списке запрещенных.

