Директ тестирует телефонные консультации рекламодателей по пин-коду

C 1 июня в Яндекс.Директе телефонные консультации рекламодателей будут осуществляться по пин-коду. При звонке в отдел клиентского сервиса специалисты Директа будут запрашивать не только номер кампании, но и разовый пин-код. Он действует в течение 15 минут и понадобится для каждого нового обращения по телефону.

Контроль доступа к кампаниям по разовым пин-кодам уже появился в тестовом режиме у всех рекламодателей Яндекс.Директа.

Ссылка на пин-код в интерфейсе Яндекс.Директа находится там же, где и другие персональные данные рекламодателя: в Яндекс.Паспорте в правом верхнем углу экрана. Кликнув по иконке с логином, затем по значку меню рядом со ссылкой «Помощь», нужно нажать «Сгенерировать пин-код»:

В двух ситуациях пин-код не потребуется:

При звонке менеджеру в Яндексе. Генерировать пин-код нужно только при звонке в отдел клиентского сервиса. Менеджер, как и прежде, будет иметь постоянный доступ к клиентским рекламным кампаниям, чтобы оперативно с ними работать.

При обращении через форму обратной связи. В этом случае важно проверить, под каким логином производилась авторизация — его можно увидеть в правом верхнем углу экрана. Получить консультацию можно только по кампаниям того логина, под которым был осуществлен вход в сервисы Яндекса. Как и в случае телефонной консультации, специалист клиентского сервиса получит доступ к клиентским данным только при обработке обращения.

Напомним, в середине апреля Яндекс.Директ снизил порог входа в диджитал-рекламу. Теперь пополнить счет в Директе можно любой суммой от 300 рублей.