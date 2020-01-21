В объявлениях Директа стал доступен узбекский язык

С сегодняшнего дня пользователи Яндекс.Директа могут создавать объявления на узбекском языке. Такие объявления будут показываться в формате баннеров на локальном поиске Яндекса — yandex.uz, а также в Рекламной сети.

Реклама на языке местных пользователей поможет доносить сообщения до аудитории, которая не использует русский язык при составлении запросов. Ключевые слова и фразы, описание, названия быстрых ссылок — все это можно указать на узбекском языке, используя при написании как латиницу, так и кириллицу.

Возможность поддерживается в Директе, Коммандере, API и доступна для всех аккаунтов, независимо от выбранной страны и валюты. Например, если при регистрации аккаунта была указана страна Россия или Беларусь, вы сможете создать объявление на узбекском для показа пользователям из Узбекистана.

По-прежнему можно размещать объявления с таргетингом на Узбекистан на русском языке. Специалисты Директа рекомендуют добавить в группу объявления на двух языках — в этом случае можно эффективнее отрабатывать релевантной рекламой запросы, которые пользователи Узбекистана вводят как на узбекском, так и на русском языках.

Однако, если бъявление составлено на узбекском языке, а в геотаргетинге выбрана другая страна, то оно не сохранится.

Напомним, на прошлой неделе Директ реализовал возможность внесения корректировок в бюджет, ограничения по CPM и период размещения в медийных кампаниях без остановки и перезапуска стратегии.

