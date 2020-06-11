В видеоконструкторе Директа появилась возможность загрузки своего видео

В видеоконструкторе Директа появилась возможность загружать в редактор свои видео, на основе которых можно создавать уникальные креативы.

Теперь можно, например, снять краткий обзор товара на смартфон или взять подходящее видео со стока, а в видеоконструкторе добавить цепляющий текст и аудиосообщение.

Также у конструктора появился новый интерфейс с группировкой элементов по сценам для удобной работы с отдельными кадрами. В каждую сцену можно загрузить свою картинку, видео и добавить текст, чтобы разные заголовки появлялись в подходящий момент.

Сэкономить время на обработке видео поможет блок с общими элементами. В нем можно редактировать повторяющиеся на всех сценах элементы: аудиозапись, логотип и юридическую информацию.

Напомним, видеоконструктор появился в Директе в марте этого года. Инструмент помогает рекламодателям создавать продающие рекламные ролики. До сих пор в конструкторе было можно создавать видеоролики только на основе библиотеки шаблонов.

