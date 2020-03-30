Google: добавлять каждую ссылку в файл Disavow нет никакой нужды

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно отклонения ссылок. В частности, нужно ли добавлять в файл Disavow те домены, которые не отображаются в Search Console, но были обнаружены такими инструментами, как Ahrefs, Moz, Majestic и т.п.

В ответ Мюллер заявил, что «некоторые инструменты находят всевозможные нерелевантные ссылки, но нет никакой необходимости помещать каждую такую ссылку в файл Disavow».

Вместо добавления всех этих ссылок в список на отклонение Мюллер посоветовал сосредоточиться на более полезных вещах.

В последнее время Google стал меньше полагаться на файл Disavow и в отрасли даже появились слухи, что поисковик планирует отказаться от этого инструмента. Сейчас Google может определять большинство искусственных ссылок автоматически.

В настоящее время поисковик рекомендует использовать файл Disavow только в случае ручных санкций.

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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