Google: добавлять каждую ссылку в файл Disavow нет никакой нужды

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил в Twitter на вопрос касательно отклонения ссылок. В частности, нужно ли добавлять в файл Disavow те домены, которые не отображаются в Search Console, но были обнаружены такими инструментами, как Ahrefs, Moz, Majestic и т.п.

В ответ Мюллер заявил, что «некоторые инструменты находят всевозможные нерелевантные ссылки, но нет никакой необходимости помещать каждую такую ссылку в файл Disavow».

Вместо добавления всех этих ссылок в список на отклонение Мюллер посоветовал сосредоточиться на более полезных вещах.

Some tools find all sorts of irrelevant links — there's absolutely no need to place every such link in your disavow file. Focus your time on useful things instead. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) March 22, 2020

В последнее время Google стал меньше полагаться на файл Disavow и в отрасли даже появились слухи, что поисковик планирует отказаться от этого инструмента. Сейчас Google может определять большинство искусственных ссылок автоматически.

В настоящее время поисковик рекомендует использовать файл Disavow только в случае ручных санкций.

Материалы по теме: