Google: запуск Disavow Links Tool не был связан с негативным SEO

Сотрудник Google Джон Мюллер заявил в Twitter, что запуск инструмента отклонения ссылок (Disavow Links Tool) не был связан с негативным SEO.

«Не для того, чтобы подливать масла в огонь, но негативное SEO не является причиной, по которой у нас есть этот инструмент – и я, честно говоря, не могу вспомнить ситуацию, когда сайту когда-либо нужно было отклонять ссылки в связи с этим», — написал Мюллер в ответ на комментарий одного из вебмастеров.

Not to put more fuel on the fire, but negative SEO is not a reason we have this tool — and I honestly can't recall a situation where a site ever needed to do a disavow for that. I'm sure there are a handful of cases, but for the most part, it's totally unnecessary time spent. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 12, 2020

Инструмент отклонения ссылок был запущен в 2012 году. Согласно исходному посту в блоге Google, этот инструмент был разработан для того, чтобы у владельцев сайтов была возможность чистить ссылочные профили после найма недобросовестного SEO-специалиста или собственноручно допущенных ошибок в линкбилдинге.

Согласно Google, у них есть алгоритмы, которые позволяют предотвращать влияние негативного SEO на сайты. Благодаря этому подавляющему числу владельцев сайтов вообще не стоит беспокоиться о такого рода атаках.