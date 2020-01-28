Диск-О: представил клиент для протокола S3 для бизнеса и разработчиков

Международное приложение от Mail.ru Group Диск-О: запустило клиент для протокола работы с облаками S3. Нововведение дает возможность пользователям Windows и macOS в понятном и удобном интерфейсе получить доступ к своим файлам в Amazon Cloud, MCS Cloud и тд.

Теперь разработчики, а также сотрудники среднего и малого бизнеса смогут быстро загружать документы, проекты и другой контент с помощью одного окна в приложении Диска-О:. Вне зависимости от того, каким облаком они предпочитают пользоваться, все данные будут доступны на локальном диске их устройства (ПК), а для работы с ним не потребуется специальных знаний или усилий.



Благодаря особенности S3 все типы файлов гарантированно поместятся в облако. Таким образом, Диск-О: дает возможность бизнесу и командам разработчиков оптимизировать свою работу, отслеживать в отдельном окне со статистикой, какие файлы требуют места из-за частоты использования, а какие стоит удалить, чтобы освободить место для более важных файлов.

Напомним, Mail.Ru Group выпустила Диск-О: в ноябре 2017 года, назвав его «убийцей» жестких дисков. Веб-приложение Диск-О: фактически превращает облака пользователя в жесткие диски, максимально облегчая пользователю доступ к файлам. Вся информация находится в облаках, она не занимает место на жестком диске, копии файлов не создаются в памяти компьютера или ноутбука.

В апреле 2018 года Диск-О: для Windows и macOS начал поддерживать работу с пятью облачными сервисами — к Облаку Mail.Ru и Яндекс.Диску добавились Google Drive, Dropbox и Box. Максимальное количество подключаемых дисков увеличилось до 20.

В мае 2019 года Mail.ru Group представила международную версию облачного сервиса Диск-О:, предназначенную для рынков США, Великобритании, Китая, Турции, Испании, Франции, Германии и Индии.