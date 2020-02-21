Google Play удалил более 600 приложений за прерывающую рекламу

Google удалил более 600 Android-приложений из Google Play и заблокировал их разработчиков из-за рекламы, прерывающей процесс использования. Об этом сообщается в блоге компании.

Правила Google запрещают рекламу, которая отображается, когда приложение неактивно, когда объявления мешают использовать функции устройства, и когда пользователей вынуждают нажимать на рекламу или отправлять личные данные для получения полного доступа к приложению.

Для выявления прерывающих использование и неприемлемых объявлений Google использует машинное обучение.

В компании отметили, что «вредоносные» разработчики постоянно находят новые способы внедрения и маскировки такой рекламы, однако Google разработал технологии, которые позволяют защитить пользователей от такого поведения.

Большинство удалённых Google приложений были созданы разработчиками из Китая, Индии и Сингапура и были ориентированы на англоязычную аудиторию.

В комментарии BuzzFeed News представитель Google рассказал, что разработчики этих приложений использовали похожие техники маскировки, но было ли это скоординированной деятельностью, неизвестно.

Google также планирует выплатить компенсацию тем компаниям, чьи объявления показывались в этих приложениях.