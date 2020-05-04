Добро Mail.ru и Combo поддержат борьбу с коронавирусом

Пользователи Добра Mail.ru получат подписку Combo на 30 дней за пожертвования в адрес благотворительных проектов, которые борются с коронавирусом и его последствиями.

Промокод на использование Combo получат пользователи, поддержавшие на Добре Mail.ru проекты помощи врачам, волонтерам, одиноким бабушкам и дедушкам, а также тем, кто кто оказался уязвимым в период пандемии. В стандартном тарифе Combo на 30 дней стоит 199 рублей, а минимальная сумма пожертвования, за которую выдается промокод, – 99 рублей.

Помогая на Добре, пользователи могут не только поддержать тех, кто сейчас в этом особенно нуждается, но и сэкономить на использовании самых востребованных в период самоизоляции сервисов – доставки еды и продуктов, заказа такси, прослушивания музыки и просмотра фильмов – за счет входящих в Combo спецпредложений.

Акция продлится по 31 мая. Промокод действует на первый месяц использования Combo. Если у пользователя уже есть подписка, промокод можно передать другу или родственнику.

Отметим также, что компания Mail.ru на весь период карантина дает возможность новым пользователям подписаться на программу лояльности Combo за половину цены. Чтобы активировать скидку, необходимо выбрать тариф «30 дней за 199 рублей» и ввести промокод COMBO99.