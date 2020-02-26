Firefox включит DNS-over-HTTPS по умолчанию для пользователей в США

Mozilla объявила, что в ближайшие недели включит новый протокол шифрования DNS-over-HTTPS (DoH) по умолчанию для пользователей Firefox в США.

Firefox станет первым браузером, в котором эта защита будет активирована по умолчанию. Другие браузеры, такие как Chrome, Edge Chromium и Brave, также поддерживают технологию DoH, но включить её можно только вручную.

«DNS поверх HTTPS» – это экспериментальный протокол для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS. Целью этого метода является повышение конфиденциальности и безопасности пользователей.

Новая технология шифрует ту часть интернет-трафика, которая обычно отправляется по незашифрованному соединению, и которая позволяет другим видеть, какие сайты посещает пользователь, даже если его взаимодействие с сайтом защищено с помощью HTTPS.

В Firefox это обновление запускается постепенно, чтобы разработчики могли оперативно решить любые непредвиденные проблемы.

Пользователи также могут вручную включить DoH в настройках браузера.

В каких ещё странах данная опция будет включена по умолчанию, пока неизвестно. На данный момент в Mozilla продолжают изучать этот вопрос.

Напомним, что в Великобритании за поддержку технологии DNS-over-HTTPS Mozilla подверглась жёсткой критике. В связи с этим компания пока не планирует активировать её по умолчанию в этой стране.