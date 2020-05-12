Долгосрочные изменения в поведении потребителей, вызванные пандемией — исследование

Пандемия COVID-19, вероятно, навсегда изменит поведение потребителей и вызовет структурные изменения в розничной торговле. Об этом говорят результаты исследования компании Accenture, проведенного среди 3000 потребителей в 15 странах. Исследование было проведено в начале апреля, когда многие страны уже находились в режиме самоизоляции.

Полученные аналитиками результаты показывают, что потребители начали менять свои приоритеты в покупках. Например, респонденты заявили, что в настоящее время покупают гораздо больше средств для личной гигиены и уборки, а также консервированных и свежих продуктов питания. При этом люди стали покупать меньше одежды, товаров для красоты, а также бытовой электроники.

Полученные результаты указывают на то, что многие изменения в поведении потребителей, вызванные пандемией, будут продолжаться в течение длительного срока. Кроме того, кризис заставляет людей серьезнее относиться к своему здоровью и экологическим последствиям покупок.

Так, например:

60% респондентов стали тратить больше времени на заботу о себе и своем ментальном благополучии, около шести из десяти потребителей (57%) начали активнее заниматься спортом дома;

64% потребителей стали уделять серьезное внимание уменьшению пищевых отходов, и планируют делать это в дальнейшем;

50% потребителей стали делать больше покупок для здоровья, и будут продолжать делать это впредь;

45% потребителей стали более рациональными в своих покупках.

Оливер Райт, управляющий директор и глава глобальной практики потребительских товаров Accenture:

«Масштабы выявленных изменений указывают на то, что они будут иметь долгосрочный эффект. Без воздействия вируса эти процессы заняли бы годы. Можно предположить, что такое поведение потребителей продлится дольше 18 месяцев: возможно, большую часть нового десятилетия».

Результаты исследования также показали, что все больше людей покупают продукты питания в интернете. Из ответивших, что последняя покупка продовольственных товаров была совершена онлайн, каждый пятый респондент раньше не покупал пищевые продукты в интернете (среди опрошенных старшего поколения — каждый третий). И если сейчас 32% покупок всех товаров и услуг были сделаны в режиме онлайн, то в дальнейшем этот показатель, как ожидается, вырастет до 37%.

Пандемия также ускорила внедрение цифровых технологий. Более половины респондентов заявили, что они увеличат использование цифровых ассистентов с голосовой связью, рекомендательных онлайн-приложений, сервисов самообслуживания, интеллектуальных домашних устройств и носимой электроники.

«Пандемия, скорее всего, приведет к более устойчивой и здоровой эре потребления в ближайшие 10 лет, заставив нас задуматься о балансе между консьюмеризмом и глобальными проблемами устойчивости. В то же время это сигнал для компаний: пора быть гибкими и приводить портфель продуктов и сервисов в соответствие с меняющимися моделями потребления. Это будет важно и после окончания пандемии», — отмечает Оливер Райт.

По мнению экспертов российского офиса Accenture, глобальные тренды повлияют и на поведение потребителей в России, однако не стоит сбрасывать со счетов страновую специфику.

Сергей Киреев, управляющий директор направления «Технологический консалтинг» Accenture в России и Казахстане:

«Мировые тенденции будут по-разному проявляться в каждой стране. Конкретные параметры в изменении спроса и структуры потребления будут зависеть от того, насколько глубоким и затяжным будет экономический кризис в нашей стране. Особенно важно, как государство в ближайшие месяцы будет помогать бизнесу и населению, какой подход к поддержке будет выбран и в каком объеме она будет оказана. Видимо, стоит ожидать движения структуры потребления в сторону более дешевых брендов, а со стороны бизнеса — более активного развития форматов жестких дискаунтеров».

Период самоизоляции в России характеризуется низкой покупательной способностью, за исключением некоторых особенно востребованных в период нахождения дома сегментов.

Отметим, что аналитики агентства iConText, проанализировав состояние рынка онлайн-ритейла, спрогнозировали, что через 3 месяца после самоизоляции покупательная способность россиян будет восстановлена. После чего, примерно через 6 месяцев, последует ее снижение и стабилизация.