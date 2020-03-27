На YouTube стартовал проект #ДомаВместе

На канале YouTube Russia стартовал новый проект #ДомаВместе. Его цель — помочь российским пользователям с пользой провести длинные выходные, введённые в связи с эпидемией COVID-19.

Тематические плейлисты, доступные в рамках проекта, позволят не только не заскучать дома, но и научиться чему-то новому.

Так, в подборке Готовим #ДомаВместе можно найти интересные рецепты, а в видео Учимся #ДомаВместе узнать про новые профессии и подтянуть иностранные языки.

В условиях самоизоляции также важно оставаться активными, и в этом пользователям помогут тренировки в плейлисте Занимаемся спортом #ДомаВместе.

Пока есть время, можно читать, рисовать, играть, заботиться о себе, смотреть концерты, создавать уют дома и делать много других вещей.

Все подборки будут ещё обновляться, чтобы каждый мог найти что-то интересное и полезное для себя.

Напомним, ранее стало известно, что YouTube понизит качество видео для пользователей по всему миру. Причиной такого решения стал рост числа зрителей из-за карантина в связи с коронавирусом.