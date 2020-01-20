Google: домен – это самая важная часть URL

В сентябре 2018 года стало известно о том, что команда Google Chrome работает над заменой URL. Что именно должно отображаться вместо URL-адресов, разработчики пока не решили, но некоторые участники SEO-сообщества предположили, что Google может удалить доменные имена из поисковых сниппетов.
Это мнение прозвучало в комментариях к заявлению о редизайне десктопной выдачи. Однако в Google его опровергли.
Так, сотрудник поиска Дэнни Салливан заявил в Twitter, что доменные имена являются самой важной частью URL. Он также добавил, что убирать их никто не собирается, поскольку в компании согласны с тем, что их важно показывать.
Поэтому из результатов поиска они вряд ли исчезнут в ближайшем будущем.
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