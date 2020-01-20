Google: домен – это самая важная часть URL

В сентябре 2018 года стало известно о том, что команда Google Chrome работает над заменой URL. Что именно должно отображаться вместо URL-адресов, разработчики пока не решили, но некоторые участники SEO-сообщества предположили, что Google может удалить доменные имена из поисковых сниппетов.

Это мнение прозвучало в комментариях к заявлению о редизайне десктопной выдачи. Однако в Google его опровергли.

Так, сотрудник поиска Дэнни Салливан заявил в Twitter, что доменные имена являются самой важной частью URL. Он также добавил, что убирать их никто не собирается, поскольку в компании согласны с тем, что их важно показывать.

Domain names are the most important part of URLs; these haven't been removed, because we agree this is important to show. — Danny Sullivan (@dannysullivan) January 17, 2020

Поэтому из результатов поиска они вряд ли исчезнут в ближайшем будущем.